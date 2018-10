Primera página de un nuevo capítulo

Después de un prolongado e interesante proceso he decidido aceptar una oferta laboral por parte de Nutanix para trabajar como GTM Partner Systems Engineer, basado en Bogotá (Colombia).

Decir que estoy emocionado y tengo grandes expectativas es poco, pero más que todo estoy sorprendido, agradecido y comprometido.

¿Por qué Nutanix?

Hasta hace unos meses, la mayoría de mi lógica para una decisión laboral se basaba principalmente en aspectos técnicos como los features de la tecnología que tal o cual compañía produce, o la cantidad de tecnologías nuevas que la compañía que evaluaba decía soportar o apoyar.

Sin embargo, y como muchos en la comunidad lo saben, el año 2017 me llevó a enfrentar dos veces la posibilidad real de morir, y pasé muchas semanas en hospitales donde, si no estaba sedado o en el quirófano, tuve algo de tiempo para reflexionar sobre lo que es realmente importante en la vida. Eso cambió de forma permanente la manera en que tomo decisiones, en donde ahora tienen un papel mucho más relevante los aspectos humanos del trabajo y menos la técnica. Con “aspectos humanos” me refiero a aquello que me acerca a las personas, que me conecta con quien soy realmente y que, finalmente, me puede poner en el camino de cumplir el propósito por el cual aún sigo en la Tierra.

Esto traducido al lenguaje corporativo es lo que se conoce como cultura organizacional, y es la principal razón terrenal por la que me decidí por Nutanix: su cultura, expresada más que un sitio web, en las personas que conozco que trabajan para ésta compañía en la región.

Hungry, Humble, Honest, Heart. Este es el resumen de la cultura de Nutanix que condensa el carácter que debe primar en sus integrantes: ambición por hacer crecer la compañía y darle a los clientes la mejor experiencia, humildad para reconocer las debilidades propias y enfocarse en su mejora, honestidad para saber cuando Nutanix no es la respuesta para las necesidades de un cliente y para alejarse de cualquier práctica injusta de mercado y corazón, para conectarse con las necesidades de las comunidades locales y aportar lo posible para suplirlas.

Por otro lado, no se puede poner en duda que Nutanix es el pionero en hiperconvergencia (HCI). Nutanix fue el primero en adoptar y ejecutar con éxito la visión de ésta arquitectura; creó un mercado que sigue hoy día liderando a pesar de competir con los pesos más pesados de la industria. Es una compañía joven con una misión clara que comparto al nivel más profundo: simplificar la tecnología para trasladar el beneficio al cliente. Lo ha hecho con éxito para el almacenamiento (el principal cuello de botella en un entorno virtualizado), lo ha hecho para los hipervisores y ahora planea hacerlo para las múltiples nubes: centralizar, desagregar y simplificar. Es fácil de decir, es tremendamente difícil de lograr pero el resultado vale la pena, y Nutanix ya ha demostrado su capacidad para creer en una visión increíblemente ambiciosa y ejecutarla con éxito.

¿Por qué yo?

Bueno, no tengo una respuesta contundente a ésto, porque la verdad no esperaba ser el candidato seleccionado, tanto por la abundancia de talento capacitado en ésta región como por mis particularidades como persona.

Soy un introvert (introvertido) y al menos en nuestras latitudes ese término es casi un insulto sinónimo de asocial, tímido, incapaz de relacionarse con otros fuera de su zona de confort o en pocas, invisible. Por ello y para un tipo de rol como Partner SE -que no es un consultor de servicios profesionales- muchas veces pensé que en algún momento del proceso el implacable arma del prejuicio iba a hacer que fuese descartado porque, ya saben, ‘es muy técnico, se le puede dificultar el relacionamiento’ o conclusiones a priori de ése estilo.

¿Cuál es la realidad ampliamente incomprendida acerca de la personalidad introvertida?

De acuerdo con múltiples publicaciones especializadas, esta personalidad trae al entorno corporativo unos beneficios que difícilmente otro tipo de personalidad puede producir:

Construcción de relaciones: si, el introvert no es un discapacitado social. Simplemente se enfoca en la construcción de relaciones significativas y duraderas; y como ésto simplemente no es posible hacerlo con todas las personas, puede verse como un individuo de pocos amigos; pero en realidad, construir verdaderas amistades implica un esfuerzo y perseverancia que hace que cada amigo real sea sumamente valioso en el mundo de una personalidad introvertida. Por otro lado, las relaciones comerciales de un introvert suelen estar mucho más basadas en la construcción de confianza con su contraparte que en eventos sociales pasajeros que, en muchas ocasiones, no pasen de lo superficial.

La habilidad de escuchar atentamente, más de lo que se habla.

Observación: la atención por los detalles y una elevada sensibilidad hacia lo que ocurre en el entorno son características de un introvert.

Pensamiento crítico: al entorno de trabajo le aporta la habilidad de ser consciente de las debilidades de sí mismo como individuo y enfocarse -con una motivación que viene de adentro- en el desarrollo personal y profesional continuo. Asimismo poder detectar con mayor independencia las falencias de su producto o solución y enfocarse en mejorarla, sin contar con que suele aceptar la crítica con un enfoque más positivo.

Reflexividad: un introvert piensa mucho, mucho las decisiones. Principalmente porque acude más a la memoria de largo plazo para comparar decisiones y resultados anteriores así como para valorar consecuencias y oportunidades.

Dejemos que una imagen, tomada de éste fantástico post, lo resuma brevemente:

Lo que viene

Adquirir nuevas habilidades, servir a los partners de la región y hacer éste trabajo con amor, pasión y excelencia son las principales metas ahora. Alguien dijo que es necesario conocerse a sí mismo para poder saber cuál ese ese trabajo que amas. Durante todo éste proceso he tratado de ser honesto conmigo mismo y con el equipo de Nutanix acerca de mis fortalezas pero sobre todo mis debilidades; y el haber encontrado un lugar que respeta y valora las diferencias, me hace sospechar que voy a amar éste trabajo.

Y aprovecho la ocasión para hacer público otro de los compromisos que independientemente he decidido adquirir al aceptar ésta posición: no esparcir Miedo, Incertidumbre o Duda (FUD en inglés) acerca de ningún competidor de Nutanix, ninguno. Creo firmemente que son los clientes quienes al final deben elegir cual estrategia, producto o solución es mejor para ellos por lo que sólo usaré mi posición para aportar información relevante, para educar y empoderar a las organizaciones o individuos con quienes interactúe para que puedan tomar decisiones informadas, incluso cuando no se decidan por Nutanix. Y esto también porque un comportamiento peyorativo o agresivo hacia la competencia, al final siempre resulta en vergüenza. Después de todo he decidido creer la sabiduría que está escrita hace tiempo:

A los necios no les interesa tener entendimiento;

solo quieren expresar sus propias opiniones.

3 Hacer el mal resulta en la vergüenza,

y la conducta escandalosa trae desprecio. (Proverbios 18:2-3) Saludos!

