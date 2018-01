Conociendo a fondo el comportamiento de VSAN con Observer 6.5

Ha pasado un largo tiempo con distintas vicisitudes pero aquí estamos de nuevo retomando la escritura.

Quienes conocen VSAN, el almacenamiento definido por software de VMware, sabrán que VSAN Observer no es un tema nuevo sino que existe hace más de 3 años. Sin embargo, tanto tiempo después sigue siendo una herramienta ampliamente desconocida entre los clientes que usan el producto, de manera que este post busca dar una introducción al mismo para apoyar su adopción.

¿Qué es VSAN Observer?

Es un servicio de inspección, monitoreo y análisis del desempeño y estructura de un clúster con VSAN, y está disponible desde vSphere 5.5 U1. La utilidad corre embebida en vCenter Server (tanto Windows como VCSA) y está basada en RbVmomi, la interfaz de acceso al API de vSphere escrita en el framework Ruby.

¿Cómo acceder?

De aquí en adelante, los ejemplos los haremos con vCenter Server Appliance. NOTA: no es necesario desplegar un appliance separado, puede conectarse al vCenter donde reside el clúster de VSAN..

Iniciar sesión SSH al vCenter Appliance con la cuenta de root Escribir rvc SSOAdmin@localhost . NOTA: SSOAdmin típicamente es administrator@vsphere.local. Este comando debe escribirse SIN invocar el bash shell del appliance, sino directamente después de iniciar sesión SSH:

3. Dirigirse a cd localhost

4. Dirigirse al Virtual Datacenter con el comando cd nombre_de_datacenter NOTA: es posible encontrar el nombre de datacenter con un ls

5. Iniciar Observer contra el clúster: vsan.observer computers/nombre_del_cluster –run-webserver –force

Verán una buena cantidad de texto generarse en la sesión SSH terminando con algo similar a

2018-01-14 19:02:24 -0400: Live-Processing inventory snapshot

2018-01-14 19:02:24 -0400: Collection took 10.60s, sleeping for 49.40s

2018-01-14 19:02:24 -0400: Press <Ctrl>+<C> to stop observing

Si es así, hemos iniciado correctamente VSAN Observer

6. Ahora conectarse a la interfaz web usando el navegador a https://vCenter_IP_o_FQDN:8010 e ingresando el password del SSOAdmin:

Procedimientos comunes

a. Revisar el desempeño global de cada host en el clúster. Esta información se encuentra directamente en la primera pantalla que Observer despliega (VSAN Client):

En ésta sección, hay métricas conocidas pero otras que ameritan conocerse mejor:

Latency stddev: la desviación estándard, esta piedra filosofal de la estadística descriptiva, indica que tan alejados están los datos del promedio. Entonces, Observer mide la latencia promedio de cada host y, a lo largo del tiempo, la dispersión de cada medida de latencia con respecto a la media. Un valor alto de ésta métrica en VSAN es un indicador claro de desempeño inconsistente causado, por ejemplo, por problemas en uno o más discos locales, latencia de red entre hosts, entre otros.

la desviación estándard, esta piedra filosofal de la estadística descriptiva, indica que tan alejados están los datos del promedio. Entonces, Observer mide la latencia promedio de cada host y, a lo largo del tiempo, la dispersión de cada medida de latencia con respecto a la media. Un valor alto de ésta métrica en VSAN es un indicador claro de desempeño inconsistente causado, por ejemplo, por problemas en uno o más discos locales, latencia de red entre hosts, entre otros. Outstanding IO: indica el número de solicitudes enviadas por VMs hacia VSAN que aún no se han completado. Números altos pueden ser el comienzo de un problema de latencia y pueden deberse a encolamiento de comandos SCSI en la controladora de almacenamiento local, de manera que es recomendable adquirir controladoras con un QD (Queue Depth) alto; éste valor puede verificarse para cada modelo en la lista de compatibilidad de VMware,

b. Verificar el desempeño de cada disco (tanto Capacity como Cache) en cada uno de los host (para ésto es necesario primero seleccionar el host del menú desplegable):

Primero es necesario indicar que la manera de reconocer cuál es el disco ó los discos de cache, es porque sólo para ellos se obtiene la métrica WriteBuffer Fill que -como su nombre lo señala- muestra el porcentaje de ocupación del buffer de escritura del dispositivo de caching para VSAN. También es importante aclarar que este cache no guarda ninguna relación con las capacidades de caching que eventualmente pudiese tener la controladora de discos locales que, en todo caso, debería estar deshabilitada.

Los datos importantes en ésta sección son, principalmente:

Latency : se trata de una métrica agregada de escritura y lectura

: se trata de una métrica agregada de escritura y lectura RC Hit Rate : porcentaje de solicitudes de IO que son tomadas de la cache de lectura. En realidad no hay buenos o malos valores en ésta métrica, todo depende del patrón de IO de las aplicaciones que estén usando a VSAN.

: porcentaje de solicitudes de IO que son tomadas de la cache de lectura. En realidad no hay buenos o malos valores en ésta métrica, todo depende del patrón de IO de las aplicaciones que estén usando a VSAN. Evictions: el número de operaciones de liberación de la cache. Es el mecanismo de la mayoría de sistemas que usan caching para mantener espacio disponible en esa capa, por lo que VSAN hace un destaging o movimiento de datos no solicitados de cache hacia los discos de capacity.

Conclusión

El almacenamiento de objetos de VSAN no es elemental y comprende varios mecanismos para la protección de los datos, manejo de fallos y desempeño entre otros. Contar con una visibilidad profunda permitirá a los administradores comprender mejor y apropiarse más del funcionamiento de ésta plataforma, y allí es donde VSAN Observer juega un papel importante. Algunos recursos adicionales que pueden consultarse para profundizar en el tema son el manual de uso y el KB # 2064240.

Como siempre, espero sea de utilidad.

Saludos!

Advertisements